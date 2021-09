Esporte Inclusão Meriti: Vila Olímpica promove a inclusão social e oferece atividades para pessoas com deficiência - PMSJM

Publicado 13/09/2021 18:58

implementação de projetos incentivados e eventos esportivos em todas as cidades da Baixada, autoridades e gestores dos treze municípios da região se reúnem nesta terça-feira (14) para o terceiro Fórum Regional de Esporte, Lazer e Juventude que acontece em São João de Meriti.

A Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude espera que prefeitos, secretários municipais de esporte, além de gestores e representantes de núcleos que tratam de políticas públicas voltadas para a juventude estejam presentes e, por meio do encontro, possam sugerir e debater sobre o potencial esportivo dos municípios, bem como, analisar as necessidades para a inclusão de pessoas com deficiência, juventude e terceira idade.



“A Baixada Fluminense é uma das principais regiões do nosso Estado, uma das mais populosas e que, assim como as outras, merece nossa atenção para que se abra um debate sobre como o esporte pode melhorar a vida das pessoas. Essa aproximação é fundamental, pois são os gestores das cidades que irão nos municiar no que diz respeito às necessidades de cada região”, explica o secretário de Estado de Esporte, Lazer e Juventude, Leandro Alves.



De acordo com a organização do evento, a Superintendência da Juventude também estará presente para que políticas sociais voltadas aos jovens também sejam debatidas junto a gestores municipais da Costa Verde e, principalmente, pelo fato de que nem todos os municípios possuem uma pasta voltada exclusivamente para as atividades que envolvem esse público.



A terceira edição Fórum Regional de Esporte, Lazer e Juventude, que já esteve na Região dos Lagos, em fevereiro, e na Costa Verde, em junho, começa às 10h, no Hotel Red Hoof In, em São João de Meriti.