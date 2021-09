Em queda desde 2015, coberturas vacinais voltam ao patamar de 1980 - Divulgação PMN - Douglas Macedo

Em queda desde 2015, coberturas vacinais voltam ao patamar de 1980Divulgação PMN - Douglas Macedo

Publicado 10/09/2021 22:49

repescagem da vacinação contra a covid-19, exclusivo para os meritienses a partir dos 18 anos de idade que ainda não tomaram a primeira ou segunda dose da vacina. O atendimento será exclusivo na Tenda da Praça dos Três Poderes, em frente à prefeitura, e no Aníbal Viriato, das 8h às 12h.

Amanhã, dia 11 de setembro, o município de São João de Meriti promove a repescagem da vacinação contra a covid-19, exclusivo para os meritienses a partir dos 18 anos de idade que ainda não tomaram a primeira ou segunda dose da vacina. O atendimento será exclusivo na Tenda da Praça dos Três Poderes, em frente à prefeitura, e no Aníbal Viriato, das 8h às 12h.

Em Meriti, para receber o imunizante, é necessário apresentar RG e CPF ou cartão do SUS. Os profissionais da Saúde precisam apresentar carteira profissional ativa, já os da Educação, como professores, auxiliares de professores, estagiários, trabalhadores administrativos, trabalhadores da limpeza, porteiros e seguranças que trabalham em unidades escolares do município, devem apresentar um dos documentos citados para comprovação do vínculo empregatício: Contracheque com número de identidade, Carteira de trabalho e crachá funcional ou Carteira de sócio(a) do sindicato da categoria com declaração do estabelecimento escolar.



Até a última divulgação, 210.244 meritienses haviam sido imunizados com a primeira dose, e com a segunda, 92.389.



Confira os três locais de vacinação em Meriti neste sábado (11):



- Aníbal Viriato

- Tenda da Praça dos Três Poderes

- Paróquia Nossa Senhora da Glória - Rua Dinorá Silva, nº4 – Jardim Meriti (Com prioridade para pessoas a partir de 60 anos de idade)



No domingo (5), não haverá vacinação.

