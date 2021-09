A ação acontecerá em 40 pontos espalhados pela cidade, com expectativa de imunizar cerca de 40 mil animais - Divulgação

A ação acontecerá em 40 pontos espalhados pela cidade, com expectativa de imunizar cerca de 40 mil animaisDivulgação

Publicado 10/09/2021 13:09

25 de setembro a Campanha de Vacinação Antirrábica Animal em 40 pontos espalhados pela cidade. As vacinas serão distribuídas durante o Dia D promovido no município, das 9h às 15h. A expectativa da pasta é de imunizar cerca de 40 mil animais.

A Prefeitura de São João de Meriti , junto com o governo do Estado, realiza no próximo dia. As vacinas serão distribuídas durante o Dia D promovido no município,. A expectativa da pasta é de imunizar cerca de 40 mil animais.

De acordo com a organização, todos os cães e gatos devem ser vacinados a partir dos 3 meses de idade, e a pasta reforça que não há contraindicação para fêmeas grávidas ou em lactação. No dia do evento, os cães devem ser encaminhados aos postos de vacinação, se possível, com guia e focinheira. Já os gatos, em caixas.



A Secretaria Municipal de Saúde ressaltou que o animal só será vacinado se o dono ou responsável estiver usando máscara de proteção e cumprir o distanciamento social no local da ação.



A raiva é uma doença transmissível tanto para animais quanto para os humanos e que, além disso, sua taxa de letalidade é de quase 100% para os bichinhos. Por isso, a finalidade da campanha é criar uma barreira imunológica para que o vírus não chegue aos seres humanos.



Confira a lista com os locais de vacinação:

Confira a lista com os locais da vacinação antirrábica em Meriti Divulgação

Confira a lista com os locais da vacinação antirrábica em Meriti Divulgação

Confira a lista com os locais da vacinação antirrábica em Meriti Divulgação