Publicado 13/09/2021 19:34

Morro Azul, no bairro Jardim Sumaré, começam a ganhar cara nova. A equipe de asfaltamento da Secretaria de Serviços Públicos de agentes pavimentaram a Rua Pedra Negra.

A equipe de asfaltamento da Secretaria de Serviços Públicos de São João de Meriti segue trabalhando na região e, nesta segunda-feira, dia 13, os agentes pavimentaram a Rua Pedra Negra.

A moradora Cristina Vanessa destacou os cuidados que as autoridades municipais estão tendo com o bairro: “Antes, o morro era todo de barro e precisávamos ir ao trabalho com sacolas plásticas no pé. Agora, com o asfalto, só temos que agradecer mais, e mais, e mais”.



A pasta informou que as operações continuarão e a população pode solicitar via WhatsApp 99973-4333 ou disque- serviços públicos 3752-3852 novas demandas para seu bairro.