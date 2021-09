Vacinação de reforço contra a COVID-19 deste grupo será feita terça (14) e quarta-feira (15) próximas - Divulgação/Ascom

Vacinação de reforço contra a COVID-19 deste grupo será feita terça (14) e quarta-feira (15) próximasDivulgação/Ascom

Publicado 13/09/2021 22:53 | Atualizado 14/09/2021 00:33

Amanhã (14) será a vez dos meritienses com 18 anos ou mais. O atendimento, que também é destinado para pessoas com comorbidades, ocorre em oito pontos, tanto para a primeira dose, quanto para a segunda, das 8h às 15h.

A Prefeitura de São João de Meriti , por meio de sua Secretaria de Saúde, divulgou o calendário de vacinação contra a covid-19 para esta semana.

A pasta reforça que os integrantes dos grupos prioritários, como rodoviários, motoristas de van escolar, taxistas que trabalham no município, entre outros, devem se dirigir ao posto exclusivo na Paróquia Nossa Senhora da Glória, que fica localizada na Rua Dinorá Silva, 4 - Jardim Meriti (em frente à Praça do PAM), para receber o imunizante.



Em Meriti, é obrigatório a apresentação de RG, CPF ou cartão do SUS e atestado ou recomendação médica que comprove a comorbidade para se vacinar.



Os profissionais de saúde precisam apresentar carteira profissional ativa, os garis devem estar na ativa e apresentar o último contracheque e os profissionais de educação devem apresentar um dos documentos a seguir para comprovação do vínculo empregatício: contracheque com número de identidade, carteira de trabalho, crachá funcional ou carteira de sócio(a) do sindicato da categoria com declaração do estabelecimento escolar.



Confira a lista dos locais de vacinação:



- Centro de Saúde Dr. Aníbal Viriato

Rua Pastor Joaquim Rosa, 26 - Jardim Meriti



- USF Tibagi

Rua Tibagi, 100/101 - Jardim Metrópole



- USF de Coelho da Rocha

Rua Ex-Combatente, s/nº - Coelho da Rocha



- ESF da Vila Tiradentes

Dr José de Carvalho 162, Vila Tiradentes



- USF de Vila São João

Rua Euclides da Cunha, s/nº – Vila São João



- USF da Vila União

Rua Álvaro Proença, 243 - Parque São Nicolau



- Praça dos Três Poderes - Em frente à Prefeitura de São João de Meriti - Jardim Meriti



- Paróquia Nossa Senhora da Glória - Rua Dinorá Silva, 4 - Jardim Meriti (em frente ao antigo PAM)