Mutirão de vacinação em MeritiDivulgação

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Nesta quinta-feira (16), São João de Meriti promove, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, o Dia D de vacinação contra a covid-19, na Praça do Parque Araruama. Meritienses homens e mulheres a partir de 18 anos de idade receberão a primeira dose da vacina das 9h às 15h.
No momento da imunização, é obrigatória a apresentação dos seguintes documentos: RG e CPF ou cartão do SUS e a carteirinha de vacinação (caso tenha).
Em relação à vacinação de segunda dose, a pasta confirmou que o calendário segue mantido nos oito pontos de imunização espalhados pela cidade.
Confira os endereços de vacinação para o público em geral:
Centro de Saúde Dr. Aníbal Viriato
Rua Pastor Joaquim Rosa, 26 - Jardim Meriti

USF Tibagi
Rua Tibagi, 100/101 - Jardim Metrópole

USF de Coelho da Rocha
Rua Ex-Combatente, s/nº - Coelho da Rocha

ESF da Vila Tiradentes
Dr José de Carvalho 162, Vila Tiradentes

USF de Vila São João
Rua Euclides da Cunha, s/nº – Vila São João

USF da Vila União
Rua Álvaro Proença, 243 - Parque São Nicolau

Praça dos Três Poderes - Em frente à Prefeitura de São João de Meriti - Jardim Meriti

Paróquia Nossa Senhora da Glória (exclusivo para grupos prioritários*)
Rua Dinorá Silva, 4 - Jardim Meriti, em frente ao antigo PAM
*São considerados grupos prioritários os profissionais de Educação, profissionais de Saúde, profissionais de Educação Física, pessoas com deficiência, pessoas com Síndrome de Down, grávidas, puérperas e lactantes com prescrição médica, rodoviários de transportes coletivos, motoristas de van escolar, taxistas, garis, caminhoneiros, trabalhadores de farmácias e drogarias.
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