Campanha arrecada brinquedos para o Dia das Crianças no Shopping Grande Rio - Divulgação

Campanha arrecada brinquedos para o Dia das Crianças no Shopping Grande RioDivulgação

Publicado 15/09/2021 21:02 | Atualizado 15/09/2021 21:03

De acordo com a organização da ação, os brinquedos serão doados para a ONG Mão Amiga Lutando Pela Vida, localizada em Meriti. A instituição tem como objetivo principal a assistência social e desenvolve projetos na área de cultura, esporte, saúde, educação, meio ambiente e igualdade racial.



Esta é mais uma ação do Grade Rio, que já realizou outras campanhas em datas como Natal, períodos de volta às aulas e até durante o inverno, para doação de agasalhos.



Para Ana Paula Niemeyer, head de marketing da companhia, a ação reforça o importante papel do empreendimento na região onde está localizado: “Ações com este viés são parte do nosso calendário. Em parceria com o Instituto da Criança, já tivemos a oportunidade de ajudar centenas de pessoas. Criamos um movimento de solidariedade que incentiva a adesão do nosso público. É uma corrente do bem que faz a diferença para as comunidades locais”, completa.