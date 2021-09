Os atendimentos começaram por volta das 9h da manhã e seguiram até a tarde - Divulgação

Os atendimentos começaram por volta das 9h da manhã e seguiram até a tardeDivulgação

Publicado 17/09/2021 19:22 | Atualizado 17/09/2021 20:00

150 pessoas em seu Gabinete Itinerante, que estreou nesta sexta-feira (17), o deputado estadual Valdecy da Saúde pôde ver de perto as demandas dos moradores do bairro Parque Araruama, em

Depois de atenderem seu, que estreou nesta sexta-feira (17), o deputado estadualpôde ver de perto as, em São João de Meriti . A população pode expor ao parlamentar as demandas que o bairro tem, na esperança que ele possa fazer a interlocução com o Governo do Estado e com a prefeitura da cidade, a fim de levar a solução almejada.

Os atendimentos começaram por volta das 9h da manhã e seguiram até a tarde, e Valdecy fez questão de enfatizar que o trabalho vai continuar e atender muito mais pessoas: “Estou fazendo o acolhimento das demandas para que possamos levar solução. Vamos ouvir a população todos os meses porque, infelizmente, uma parcela significativa da sociedade não tem direcionamento de como procurar o gabinete do deputado. Vindo de encontro aos problemas fica muito mais cômodo para a população, esse é o nosso foco, fazer um link entre a Alerj, o Governo do Estado e as prefeituras”.



Com apoio de sua equipe, o deputado estadual Valdecy da Saúde atendeu 150 pessoas em seu Gabinete Itinerante, que estreou nesta sexta-feira (17) Divulgação

O prefeito da cidade, Dr. João Ferreira Neto, esteve no local para mostrar seu apoio ao projeto: “Quero agradecer ao Valdecy por essa interlocução. Parabéns pela iniciativa e tenho certeza que Deus vai te abençoar”, disse o chefe do executivo municipal.



O Gabinete Itinerante deve voltar ao município na próxima semana para atender moradores de outros bairros. O local e o horário serão divulgados em breve.