Novos leitos de UTI no Hospital Municipal de São João de Meriti - Divulgação/Beto Franzen

Novos leitos de UTI no Hospital Municipal de São João de MeritiDivulgação/Beto Franzen

Publicado 16/09/2021 22:30

12.245 casos positivos da doença. O número de óbitos, 1.265, não teve registros, desde a última atualização.

São João de Meriti registrou nesta quinta-feira (16), apenas um novo caso confirmado de coronavírus. De acordo com boletim da Secretaria Municipal de Saúde, Meriti tem, ao todo,casos positivos da doença. O número de óbitos,, não teve registros, desde a última atualização.

Em nova atualização do Painel Covid-19 no site da prefeitura, a pasta disponibilizou a taxa de ocupação de leitos de UTI que atingiu 50%, nesta quinta. Quanto aos casos de pessoas com suspeita por Covid-19, segundo o boletim, Meriti tem 12 e podem ser descartados 5.251 casos.

Vacinômetro



Até o momento, 210.244 meritienses pertencentes aos grupos prioritários foram vacinados. O grupo dos imunizados é formado por profissionais de Educação, profissionais de Saúde, profissionais de Educação Física, rodoviários de transportes coletivos, motoristas de van escolar, taxistas, garis, caminhoneiros, trabalhadores de farmácias, drogarias e supermercados e meritienses com mais de 18 anos.

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