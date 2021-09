Puderam se vacinar os meritienses com idade a partir de 18 anos - Divulgação

Puderam se vacinar os meritienses com idade a partir de 18 anosDivulgação

Publicado 17/09/2021 18:57 | Atualizado 17/09/2021 18:59

A Prefeitura de São João de Meriti , por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu durante o dia de ontem (16), a, na. O deputado estadual Valdecy da Saúde, a secretária de Saúde Marcia Lucas e o diretor geral de Vigilância Epidemiológica Paulo Rodrigo mararam presença no evento.Valdecy da Saúde destacou a importância de mais uma iniciativa para convidar a população meritiense a começar o esquema vacinal e falou também sobre a dificuldade de trazer os jovens para se vacinar: "Aqui no Parque Araruama é a primeira vez do DIA D de vacinação e toda a comunidade está muito feliz. Nós sabemos que não é um trabalho fácil fazer com que jovens venham se vacinar. Mas a dedicação e o comprometimento em conjunto, das Secretaria de Saúde e de Comunicação, faz com que o resultado esteja alinhado com as diretrizes do nosso prefeito, Dr. João. Muito", completou.