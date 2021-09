21.006.424 brasileiros já foram infectados pelo vírus - Reprodução

Publicado 18/09/2021 19:46

Ao todo, Meriti contabiliza 1.273 mortes e 16.270 casos confirmados.

O município de São João de Meriti , mais conhecido por ser o Formigueiro das Américas devido a sua alta densidade populacional, confirmou mais 7 óbitos pela covid-19 no último boletim epidemiológico desta semana, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. A atualização ainda acrescenta mais 12 novos casos da doença nas últimas 24 horas.

Em contrapartida, 14.945 meritienses já se recuperaram da doença. Em atualização do Painel Covid-19 no site da prefeitura, a pasta disponibilizou a taxa de ocupação de leitos de UTI no Hospital Municipal que diminuiu para 20%, aproximadamente, 6 pacientes internados.



Quanto aos casos de pessoas em acompanhamento por covid-19, segundo o boletim, Meriti tem 49 e podem ser descartados 5251 casos.



Os bairros com maior número de casos registrados, até o momento, são: Vilar dos Teles, 257 casos, Centro, 228 casos e Coelho da Rocha com 143 casos. A maioria dos registros, 10.443, não teve sua localidade informada.



Vacinômetro



Até o momento, 210.244 meritienses pertencentes aos grupos prioritários foram vacinados. O grupo dos imunizados é formado por profissionais de Educação, profissionais de Saúde, profissionais de Educação Física, rodoviários de transportes coletivos, motoristas de van escolar, taxistas, garis, caminhoneiros, trabalhadores de farmácias, drogarias e supermercados e meritienses com mais de 18 anos.