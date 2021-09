As pessoas com 18 anos podem continuar indo aos postos para a imunização, bem como faixas de maior idade - Reprodução

As pessoas com 18 anos podem continuar indo aos postos para a imunização, bem como faixas de maior idadeReprodução

Publicado 20/09/2021 20:05

calendário de vacinação contra a covid-19 para esta semana, referente à primeira, segunda e terceira dose. Nesta terça-feira, dia 21, pessoas a partir de 75 anos de idade podem tomar a terceira dose após seis meses de aplicação da segunda.

A Prefeitura de São João de Meriti , por meio da Secretaria de Saúde, apresentou opara esta semana, referente à. Nesta terça-feira, dia 21,após seis meses de aplicação da segunda.

Além da novidade, o município mantém a vacinação com a primeira e segunda dose em meritienses com 18 anos ou mais. O atendimento, que também é destinado para pessoas com comorbidades e pertencentes aos grupos prioritários do município, ocorre em oito pontos, das 8h às 15h.



Em Meriti, profissionais de Educação, profissionais de Saúde, profissionais de Educação Física, rodoviários de transportes coletivos, motoristas de van escolar, taxistas, garis, caminhoneiros, trabalhadores de farmácias, drogarias e supermercados são considerados prioridade. O local de vacinação exclusivo para essas categorias é na Paróquia Nossa Senhora da Glória, que fica localizada na Rua Dinorá Silva, 4 - Jardim Meriti (em frente à Praça do PAM).



No momento da imunização, é obrigatório a apresentação de RG, CPF ou cartão do SUS e atestado ou recomendação médica que comprove a comorbidade.



Veja onde se vacinar em Meriti:



- Paróquia Nossa Senhora da Glória: vacinação de primeira dose para pessoas a partir de 18 anos de idade e jovens com deficiência de 17 anos.



- A Tenda da Praça dos Três Poderes fará vacinação de segunda dose para pessoa a partir de 18 anos de idade e terceira dose para pessoas a partir de 75 anos de idade.



- A Unidade de Saúde Aníbal Viriato fará vacinação de primeira e segunda dose para pessoas a partir de 18 anos de idade.



- As Unidades Tibagi, Coelho da Rocha, Vila Tiradentes, Vila São João e Vila União farão a vacinação de todas as doses: primeira e segunda para pessoas a partir de 18 anos e terceira dose para pessoas a partir dos 75 anos de idade.