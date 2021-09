O evento reuniu 11 representantes de outras prefeituras do Estado do Rio de Janeiro - Divulgação

Publicado 20/09/2021 17:08

A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil de São João de Meriti participou de um workshop de engenharia de gestão de riscos promovido pela Defesa Civil de Maricá, que reuniu 11 representantes de outras prefeituras do Estado do Rio de Janeiro. Engenheiros civis, geólogos, arquitetos, técnicos de edificações e outros profissionais participaram do encontro.



De acordo com o Major Wellington Silva, coordenador técnico da Defesa Civil de Maricá, o workshop permitiu a troca de informações e técnicas para a prática diária dos engenheiros dessas áreas.



“Os profissionais compartilharam um conjunto de procedimentos práticos, lembrando que cada município tem sua peculiaridade e faz com que o ganho de conhecimento do profissional seja muito grande. Isso é muito importante para o desenvolvimento institucional de uma Defesa Civil”, afirmou o Major.



O engenheiro Enoque Soares representou a Defesa Civil de São João de Meriti e comentou que o encontro foi muito técnico e proveitoso, tendo como resultado uma notável colaboração entre os profissionais da área: “Excelente troca de experiência e conhecimentos do modo operacional em cada município diante das peculiaridades de cada bairro e/ou local, tipos de patologias nas edificações e os riscos das encostas para a população”, relatou Enoque.



O representante da Defesa Civil de Meriti finalizou dizendo: “O workshop contribuiu para melhorar as ações ordinárias do setor de engenharia de forma a aperfeiçoar as ações de gestão de risco no desenvolvimento da nossa Defesa Civil”.