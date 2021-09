Alunos do Projeto Esporte Inclusão Meriti da prefeitura realizaram o plantio de quinze novas árvores na Vila Olímpica da cidade - Divulgação

Alunos do Projeto Esporte Inclusão Meriti da prefeitura realizaram o plantio de quinze novas árvores na Vila Olímpica da cidadeDivulgação

Publicado 21/09/2021 18:05

Projeto Esporte Inclusão plantio de quinze novas árvores na Vila Olímpica da cidade, ação que foi realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Ambiente e Sustentabilidade, e em alusão ao Dia da Árvore e Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência.

Presente na ação, o Secretário Dinho Meriti comentou que ambos os dias são de muita importância na vida das pessoas, pois preservar e respeitar o meio ambiente, assim como possibilitar acesso às pessoas com deficiência, são deveres do cidadão.



“Nós da Secretaria de Esporte não podemos deixar estas datas especiais passarem em branco, principalmente porque o prefeito, Dr. João, é um médico sempre preocupado com os desenvolvimento das pessoas e com a preservação do verde em nossa cidade”, disse Dinho.



A organização do evento aproveitou a comemoração para celebrar a chegada da Primavera, a estação das flores.



O Secretário de Ambiente e Sustentabilidade de Meriti, André Mazoni, comentou que o evento com os alunos foi sensacional: “Realizamos o plantio de ipês e resedá. Um total de 15 arvores, onde unimos várias secretarias para promover esse lindo tralhado junto dos alunos PCDs, que trouxeram uma enorme alegria a este dia, além de conscientizar a população da importância de nossas árvores e de preservar o meio ambiente”, finalizou.