Grupo de mulheres da Vila Rosali, em Meriti, participam de evento sobre combate ao câncer de mama - Divulgação

Grupo de mulheres da Vila Rosali, em Meriti, participam de evento sobre combate ao câncer de mamaDivulgação

Publicado 21/09/2021 22:51

A palestra foi conduzida pela médica mastologista e coordenadora do Programa de Navegação de Pacientes, Dra. Sandra Gioia, com o auxílio da psicóloga da rede municipal de saúde, Liliani Batista. Também participaram a coordenadora da Estratégia de Saúde da Família, Thayana Braz e a equipe de enfermeiros e agentes comunitários de saúde.

A palestra foi conduzida pela médica mastologista e coordenadora do Programa de Navegação de Pacientes, Dra. Sandra Gioia Divulgação

Segundo a organização, todas as mulheres presentes além de ganhar conhecimento sobre o tema, saíram do evento com o exame de mamografia e com a consulta de retorno agendados. A Prefeitura de São João de Meriti disponibilizaA roda de conversa encerrou o ciclo do Programa de Navegação de Pacientes (PNP) na Vila Rosali e será realizada agora a etapa de avaliação dos resultados de todas as mamografias feitas desde o início do projeto, mais de 1.000 exames. Ao todo, foram detectadas quatro biópsias que seguirão sendo acompanhadas (duas positivas já em tratamento e duas aguardando resultado).