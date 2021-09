O secretário Municipal de Ambiente e Sustentabilidade de Meriti, André Mazzoni, o deputado Estadual Valdecy da Saúde, a representante da Amazon, Karen Antunes, e o prefeito da cidade, Dr. João Ferreira Neto - Divulgação

O secretário Municipal de Ambiente e Sustentabilidade de Meriti, André Mazzoni, o deputado Estadual Valdecy da Saúde, a representante da Amazon, Karen Antunes, e o prefeito da cidade, Dr. João Ferreira NetoDivulgação

Publicado 28/09/2021 16:05

Após ter cumprido todos os requisitos ambientais necessários para o funcionamento, o novo Centro de Distribuição da Amazon em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, recebeu a licença ambiental de operação do galpão logístico da multinacional.



Na manhã desta terça-feira (28/9), em visita a Prefeitura de Meriti, a representante da empresa, Karen Antunes, recebeu o documento das mãos do prefeito da cidade, Dr. João Ferreira Neto, do deputado Estadual Valdecy da Saúde, e do secretário Municipal de Ambiente e Sustentabilidade de Meriti, André Mazzoni.



O novo Centro de Distribuição é o primeiro no estado e o décimo no país. A expectativa é que o local tenha cerca de 30 mil metros quadrados e oferte 200 empregos diretos permanentes para cidadãos meritienses.



Acompanhando de perto o avanço das obras da empresa Prologis, onde fica o galpão da Amazon, o deputado Valdecy falou sobre a importância desta atividade para o município:



“Sempre incentivei a vinda de empresas para esta cidade. Quanto mais empresários, mais empregos a população local terá. A Amazon é mais uma delas, mais uma geradora de emprego e renda, além de movimentar a cidade, e atender melhor os clientes da região”, disse o parlamentar.



Além da Amazon, Meriti vem concentrando outros grandes empreendimentos, como os recém inaugurados Dom Atacadista, Assaí e Magazine Luiza. O município, segundo o balanço da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), é o segundo da Baixada com mais empregos gerados nos últimos meses.