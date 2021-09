aulões, palestras, sessões de beleza e a biblioteca itinerante são ações que estarão ocorrendo no local, das 8h às 12h - Divulgação

Publicado 28/09/2021 19:17

diversas atividades culturais, além de assistência médica para o público da terceira idade, em homenagem à Semana Nacional do Idoso, em

Durante toda a semana, até o dia 1º, serão realizadas, em homenagem à São João de Meriti . As ações estão sendo realizadas na Praça dos Três Poderes, seguindo os protocolos de segurança de combate à covid e com a comprovação de que todo o público da Melhor Idade já está imunizado.

Na abertura do evento, além da apresentação da Orquestra Mão Amiga, foram oferecidos à população serviços como emissão de credencial de estacionamento para os idosos, atendimento laboratorial, médico e odontológico, reflexologia podal, auriculoterapia e uma exposição de artesanato feito pelas próprias alunas cadastradas na unidade, que utilizam o conhecimento adquirido nas aulas como fonte de geração de renda e incentivo ao empreendedorismo.



A aluna Aurea Rodrigues, de 84 anos, comenta que já participa do grupo da Melhor Idade há um bom tempo e está muito satisfeita com o atendimento e com os serviços que a prefeitura disponibiliza: "Nós sentimos falta no dia que não tem atividades. Ficamos quase doentes em casa. Essa energia é maravilhosa, não deixo de vir por nada", disse ela.



De acordo com a pasta, aulões, palestras, sessões de beleza e a biblioteca itinerante são ações que estarão ocorrendo no local, das 8h às 12h, e serão encerradas com um baile de dança de salão na sexta-feira (1º).



O prefeito Dr. João, o deputado estadual Valdecy da Saúde, a secretária de Saúde Marcia Lucas, o secretário de Ambiente e Sustentabilidade André Mazoni, o secretário da Casa Civil Jerry Barreto, a secretária de Assistência Social Almerinda de Carvalho, a subsecretária da Melhor Idade Márcia Real e o vereador Kbça já visitaram o espaço da Terceira Idade.

