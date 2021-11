CRAS Éden, em São João de Meriti - Reprodução/PMSJM

Publicado 16/11/2021 11:30

A Prefeitura de São João de Meriti anunciou que a partir desta terça-feira, 16 de novembro, o local que realiza serviços dos Cras e Creas do Centro, SuperaRJ e Central do Bolsa Família, localizado na Rua São João Batista, nº 742, Centro, entrará em obras.



Por isso, a administração transferiu temporariamente esses serviços para novos endereços, continuando o atendimento durante o período. Confira:



> Atendimento do Centro de Referência em Assistência Social (Cras) e Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas), do Centro será realizado na Rua Wilson Gil da Mata, lote 11 – Centro (Esquina com Rua Nossa Senhora das Graças).



> Atendimento da Central do Bolsa Família será realizado na Rua São João Batista, 703 – anexo – Centro.



> SuperaRJ (entrega dos cartões) será realizado na Av. Presidente Lincoln, 899 – Térreo - Jardim Meriti - Secretaria de Assistência Social – Prédio da Prefeitura.