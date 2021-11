Agentes da Delegacia do Consumidor (Decon) fiscalizaram a clínica odontológica - Divulgação

Agentes da Delegacia do Consumidor (Decon) fiscalizaram a clínica odontológica Divulgação

Publicado 12/11/2021 23:52

Após a Delegacia do Consumidor (Decon) receber diversas denúncias relacionando uma clínica odontológica em Vilar dos Teles, São João de Meriti, ao exercício ilegal da profissão e ao uso de materiais vencidos, policiais realizaram uma fiscalização no local, acompanhados por representantes do Conselho Regional de Odontologia (CRO-RJ).



Segundo os Policiais Civis, foram verificadas e confirmadas irregularidades na clínica, como profissional sem habilitação para o exercício da profissão e ausência de licenciamentos necessários para o seu funcionamento.



A operação terminou com o proprietário do estabelecimento e o profissional não habilitado autuados e encaminhados para a Decon.