O advogado e ex-secretário de Trabalho e Renda de São João Meriti, Antônio Carlos Félix - Reprodução/ Montagem

Publicado 11/11/2021 20:30 | Atualizado 12/11/2021 09:33

O advogado e ex-secretário de Trabalho e Renda de São João Meriti, Antônio Carlos Félix, foi preso, juntamente com outros dois suspeitos, por ameaçar e tentar extorquir o prefeito de Meriti, Dr. João Ferreira Neto, e o Deputado Valdecy da Saúde. A ação foi executada por Policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), nesta quinta-feira (11).



Segundo o delegado titular da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática na Cidade da Polícia, Pablo Sartori, o secretário na primeira gestão de Dr. João e Celso Luiz de Genaro, de 64 anos, e seu filho, Celso Luiz Genaro Junior, 31 anos, vão ser encaminhados para a Polinter.



As ameaças eram praticadas por meio de redes sociais, onde os suspeitos exigiam favores políticos, como a cessão de cargos públicos a aliados.



“Me senti ofendido e surpreso com a postura dos envolvidos. Jamais meu nome foi posto em tais situações. A polícia civil está de parabéns pelo trabalho rápido. Espero que este caso seja desvendado até o fim. Oriento que todo cidadão que se sinta injustiçado, procure e confie nas autoridades policiais”, disse o Deputado Valdecy da Saúde.



Segundo as investigações, o homem de 64 anos possui extensa ficha criminal e já respondeu pelos crimes de lesão corporal, estelionato, homicídio, entre outros. A prisão foi realizada no momento em que um dos suspeitos estava no gabinete do procurador do município fazendo ameaças contra o prefeito.