Prefeitura de Meriti inicia obras de pavimentação no Gato Preto

Prefeitura de Meriti inicia obras de pavimentação no Gato PretoDivulgação

Publicado 11/11/2021 23:58 | Atualizado 12/11/2021 05:20

A Prefeitura de São João de Meriti iniciou o serviço de pavimentação nas ruas do bairro Gato Preto. A equipe de asfaltamento da Secretaria de Serviços Público trabalhou na região, nesta quinta-feira, dia 11, pavimentando a Rua Ubaldina.



A meritiense Ana Lemos agradeceu os serviços: “Estamos muito felizes com a chega de melhorias. Agora, em dias de chuva, não vamos mais sofrer com as enchentes e bolsões d’água”, acrescentou.

A pasta informou que as operações continuarão e a população pode solicitar via WhatsApp 99973-4333 ou disque- serviços públicos 3752-3852 novas demandas para seu bairro.