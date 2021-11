21º BPM apreende grande quantidade de drogas em São Mateus - Divulgação

Publicado 10/11/2021 20:44

Policiais Militares do 21º BPM, em São João de Meriti, prenderam dois indivíduos, que não tiveram as identidades reveladas, por tráfico ilícito de drogas durante operação de rotina visando coibir roubos de carga e de veículos, no bairro São Mateus.



Segundo informações do Batalhão, uma equipe do GAT, ao passar pela Rua Dona Júlia Cheven, teve a atenção voltada para dois indivíduos em atitude suspeita.



Os agentes realizaram abordagem e encontraram com a dupla farto material entorpecente, dois rádios transmissores e R$70,00 em espécie.



Diante dos fatos, policiais encaminharam os acusados e o material a 54ª DP, em Belford Roxo, para apresentação à Autoridade Policial e confecção do registro.