Em Meriti, até o momento, 248.517 pessoas foram vacinadas - Divulgação

Publicado 09/11/2021 23:37

A Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria de Saúde, vacina nesta quarta-feira (10), todos os meritienses a partir de 12 anos de idade e aplica a terceira dose da vacina em profissionais de saúde com 40 anos ou mais e idosos a partir de 60 anos.



O atendimento acontece em sete pontos de vacinação, das 8h às 15h. Para receber o imunizante, é necessário levar documento de identidade com foto e CPF ou cartão do SUS para a vacinação. Documentos digitais serão aceitos se acompanhados da identidade com foto.



Ainda segundo a Saúde de Meriti, só poderá tomar a segunda dose ou a terceira dose em São João de Meriti quem tiver recebido as doses anteriores também no município. Os menores de 18 anos deverão estar acompanhados dos pais ou de um responsável.



A pasta solicita ao munícipe que antes de ir se vacinar, observe a listagem com a distribuição por tipo de doses por Unidades de Saúde. Confira:



- Paróquia Nossa Senhora da Glória

Rua Dinorá Silva, 4 - Jardim Meriti (em frente ao antigo PAM)



- Praça dos Três Poderes - Em frente à Prefeitura de São João de Meriti - Jardim Meriti



- USF Tibagi

Rua Tibagi, 100/101 - Jardim Metrópole



- USF de Vila São João

Rua Euclides da Cunha, s/nº – Vila São João



- ESF da Vila Tiradentes

Rua Dr. José de Carvalho, 162 - Vila Tiradentes



- USF da Vila União

Rua Álvaro Proença, 243 - Parque São Nicolau



- Centro de Saúde Dr. Aníbal Viriato

Rua Pastor Joaquim Rosa, 26 - Jardim Meriti