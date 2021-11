Trouxinhas de maconha e pinos de cocaína foram apreendidos - Reprodução/ 21º BPM

Publicado 08/11/2021 22:48

Policiais Militares do 21° BPM prenderam, em São João de Meriti, três homens por tráfico de drogas. Além do material entorpecente encontrado, os agentes do 21º BPM apreenderam um rádio transmissor.



Segundo detalhes da ação, policiais estavam em patrulhamento na Rua São Pedro, para coibir o roubo de cargas e de veículos, quando tiveram a atenção voltada para os indivíduos em atitude suspeita.



Diante dos fatos, foi realizada abordagem e encontrado grande quantidade de material entorpecente, 680 trouxinhas de maconha e 312 pinos de cocaína, e um rádio transmissor.



A ocorrência foi encaminhada e registrada na 54ª DP.