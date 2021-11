Um revólver, um aparelho de telefone celular e um relógio de pulso foram encontrados com o criminoso - Reprodução/ 21º BPM

Publicado 07/11/2021 11:51

Agentes do 21º BPM prenderam um criminoso que havia acabado de cometer um assalto no Parque Analândia, em São João de Meriti.



Segundo informações do Batalhão, uma equipe estava em patrulhamento pela Rua Manuel Cândido Oliveira quando suspeitaram das atitudes do indivíduo. Diante dos fatos, os agentes realizaram revista pessoal e encontraram as provas do crime.



Com o acusado, que não teve a identidade divulgada, a PM encontrou um revólver calibre 32 com três munições intactas, um aparelho de telefone celular e um relógio de pulso.



Por fim, a ocorrência foi encaminhada a 54ª DP.

