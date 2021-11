Crimes que tiveram as maiores reduções na área do 21º BPM - Divulgação

Publicado 05/11/2021 18:24

Algumas ações realizadas por Policiais Militares do 21º BPM, em São João de Meriti, reduziram, significativamente, os índices criminais no município. O Batalhão, representado pelo comandante Souza, há três meses, intensificou as operações conhecidas como Blitz, o policiamento transportado em ônibus urbano e cercos restritos, que contribuíram para tal resultado.



Em balanço divulgado no início deste mês, quatro crimes foram destacados com as maiores reduções: roubo a transeunte (62%), roubo de cargas (58%), roubo no interior de coletivos (52%) e roubo de telefone celular (48%).



Para Souza, os números são resultado de um trabalho incansável nestes três primeiros meses de operações no combate à criminalidade:



“Tal resultado só foi possível graças a cooperação de todos agentes e algumas ações específicas para combatermos a criminalidade. A intensificação das operações ARep 3, popularmente conhecidas como Blitz, em locais estabelecidos pela análise criminal e dinâmica de ocorrências e a implementação do serviço de policiamento transportado em ônibus urbano (PTOU), voltado especificamente nos delitos de Roubo no Interior de Coletivo, principalmente na Av. Presidente Dutra, são algumas ações que tem dado certo”, disse em entrevista o comandante.



Aproximadamente, 30 agentes participaram das atividades para que o batalhão alcançasse tais resultados. Os bairros com maior redução foram Parque Araruama, com destaque para a Av. São João Caxias, e Vilar dos Teles.



Se comparado os meses de agosto, setembro e outubro de 2020 com os de 2021, as reduções podem chegar a 60%, entre prisões e apreensões.



Ainda segundo Souza, a população contribui e muito com o serviço das equipes, com denúncias e informações necessárias que contribuem para algumas operações.



“Com o resultado alcançado apenas nestes três primeiros meses, pretendemos não só continuar, como também intensificar as ações realizadas em outras localidades”, finalizou.