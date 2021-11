Com o homem, os policiais encontraram drogas: 723 Pinos de cocaína e 112 Pedras de crack - Divulgação/ 21º BPM

Publicado 04/11/2021 17:20

Policiais Militares do 21º BPM prenderam um criminoso que estava circulando pela cidade com uma motocicleta roubada e sem placa, além de encontrarem com o mesmo uma sacola com grande quantidade de material entorpecente.



Segundo detalhes da ação, uma equipe estava em patrulhamento na Estrada das Pedrinhas quando teve a atenção voltada para o indivíduo em uma motocicleta, apresentando atitudes suspeitas. Os agentes, rapidamente, abordaram o suspeito e, após consultas, constataram que ele estava com um mandado de prisão em aberto.



A motocicleta produto de roubo, o material entorpecente e o preso foram encaminhados a Delegacia Policial.