O 21º BPM encontrou e apreendeu armas, drogas e munições - Reprodução/21º BPM

O 21º BPM encontrou e apreendeu armas, drogas e muniçõesReprodução/21º BPM

Publicado 03/11/2021 19:27

Após denúncias, Policiais Militares do 21°BPM prenderam seis criminosos que estavam instalando barricadas na entrada da comunidade do Buraco Quente, no bairro São Matheus, em São Joao de Meriti.



Segundo os agentes da PM, no local, todos os seis acusados foram flagrados praticando o crime. Não houve confronto. As identidades dos presos não foram divulgadas.



Na ação, a PM apreendeu uma pistola marca brownin cal. 9 mm, um carregador de pistola, seis munições cal. 9 mm, 204 cápsulas de cocaína, 124 trouxinhas de maconha e 129 pedras de crack.

O material foi encaminhado para a delegacia responsável Reprodução/21º BPM



O 21ºBPM solicita a colaboração da população para que continuem impendido este tipo de crime na cidade. O 21ºBPM solicita a colaboração da população para que continuem impendido este tipo de crime na cidade.

Leia também: 35 mil meritienses serão beneficiados com a reativação de reservatório em Vilar dos Teles