O Deputado Estadual Valdecy da Saúde, equipe da concessionária Águas do Rio e o prefeito de Meriti, Dr. João - Divulgação

Publicado 03/11/2021 15:19

Mais de 35 mil moradores dos bairros Vila Ruth, Vila São João, Jardim Botânico, Jardim Nóia e parte do Jardim Paraíso, em São João de Meriti, serão beneficiados com a reativação do reservatório de água em Vilar dos Teles. Segundo autoridades, a região sofria com constantes faltas de água e problemas de abastecimento.



Na manhã desta quarta-feira, 3 de novembro, o Deputado Estadual Valdecy da Saúde, juntamente com o prefeito Dr. João e equipe da concessionária Águas do Rio, realizou uma visita técnica no local. Com voto a favor da venda da Cedae, Valdecy acredita que a situação vai melhorar:



"Em visita a esta região, com lideranças locais, a maior reclamação era a falta de água de até 4 meses nas casas. Acredito que este novo momento, este novo processo, irá resolver em definitivo os problemas de falta de água e não só aqui como em toda São João de Meriti e da Baixada Fluminense”.



Visando aumentar a disponibilidade de água e permitir que toda população tenha abastecimento de qualidade, a empresa Águas do Rio investiu mais de 500 mil reais. Ao todo, o reservatório possui capacidade de 2.500 milhões de litros de água, o que irá atender a milhares de famílias meritienses.