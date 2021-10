Confira os vencedores do 21º Miss e Mister São João de Meriti Tradicional - Montagem/ Divulgação

Confira os vencedores do 21º Miss e Mister São João de Meriti TradicionalMontagem/ Divulgação

Publicado 31/10/2021 12:00

O concurso Miss e Mister São João de Meriti Tradicional 2021 já elegeu os representantes da beleza municipal. A fase final da 21ª edição do concurso, que contou com 45 participantes, das categorias baby, mini, mirim, teen, adulto, terceira idade, belos e belas e plus size, foi realizada no início deste mês, em Vilar dos Teles.



Até a tão sonhada premiação, os concorrentes tiveram três meses de preparação com aulas de andamento, postura, etiqueta e boas maneiras, maquiagem entre outras matérias, para participarem de futuros concursos estaduais.



Com a presença de familiares e convidados, os modelos se apresentaram em trajes de gala, recebendo notas para elegância, simpatia e desenvoltura através dos 16 jurados.



O diretor e produtor do concurso de beleza no município, Walber Ribeiro agradeceu o sucesso de mais uma edição: “O evento foi um sucesso. Já posso imaginar todos eles representado nossa cidade em concursos estaduais. Cada vencedor em sua categoria merece a vitória por todo o esforço e dedicação envolvidos em três meses de preparação e estudos”, exclamou.

Vencedores Mini: Gabriela Mussauer e Arthur Proença Cris Fiore





Confira os vencedores do 21º Miss e Mister São João de Meriti Tradicional:



-Baby: Laura Simionato e Oliver Almeida



-Mini: Gabriela Mussauer e Arthur Proença



-Mirim: Rafaela Toledo e Jony Ferreira



-Teen: Laís Araujo



Adulto: Lívia Hernandez e Jhonata Ignacio



-terceira idade: Íris Nunes



-Plus size: Ingrid Campos e Patrick Félix,



-Belas e Belos: Manuella Tavares e Gabriel Ferreira

Confira osdo 21º Miss e Mister São João de Meriti Tradicional:-Baby: Laura Simionato e Oliver Almeida-Mini: Gabriela Mussauer e Arthur Proença-Mirim: Rafaela Toledo e Jony Ferreira-Teen: Laís AraujoAdulto: Lívia Hernandez e Jhonata Ignacio-terceira idade: Íris Nunes-Plus size: Ingrid Campos e Patrick Félix,-Belas e Belos: Manuella Tavares e Gabriel Ferreira

Leia também: Profissionais da Polícia Civil e secretária de Meriti recebem Moção Honrosa em reconhecimento pelo trabalho realizado