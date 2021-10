Shopping Grande Rio celebrou o dia de São Judas Tadeu - Divulgação

Publicado 29/10/2021 19:45

Em homenagem ao Dia de São Judas Tadeu, 28 de outubro, o Shopping Grande Rio promoveu uma Missa virtual de Ação de Graças. Com transmissão nas redes sociais do empreendimento, a cerimônia foi presidida pelo Bispo Dom Tarcísio Nascentes dos Santos e concelebrada pelo padre Jospin Wetunu.



“Para continuarmos com os cuidados com nossos clientes em virtude da pandemia, a missa foi mais uma vez celebrada no formato on-line. Com certeza é um momento de paz e agradecimento, como em todos os outros anos”, disse Cristiana Legey, Gerente de Marketing do Shopping Grande Rio.



Segundo a organização, o ato solene realizado tradicionalmente desde a inauguração do empreendimento, sempre reuniu muitos fiéis da Baixada Fluminense e região.



A capela em homenagem ao santo está localizada no interior do empreendimento, onde eram realizados encontros de oração com o padre da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, de São João de Meriti.

