A PM apreendeu uma pistola da marca Glock cal. 9mm com kit rajada e um carregador com quatro munições intactas - Reprodução/ 21º BPM

A PM apreendeu uma pistola da marca Glock cal. 9mm com kit rajada e um carregador com quatro munições intactasReprodução/ 21º BPM

Publicado 28/10/2021 23:27

Um criminoso atacou uma guarnição do 21º BPM que estava em serviço pela rua da Penha, bairro Vila Tiradentes, em São João de Meriti. Os PMs revidaram a injusta agressão, baleando o indivíduo. A identidade do acusado não foi revelada.



Segundo o Batalhão, os agentes, de imediato, socorreram o ferido ao Hospital Municipal de São João de Meriti, mas ele não resistiu ao ferimento e veio a óbito.



Com ele, a equipe policial encontrou uma pistola da marca Glock cal. 9mm com kit rajada e um carregador com quatro munições intactas.



A ocorrência encaminhada a DHBF.

Leia também: Chuva predomina em Meriti ao longo do fim de semana