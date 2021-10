Documento prevê chuva acima da média nos reservatórios das regiões - Reprodução Internet

Publicado 28/10/2021 21:15

Buscando informar e prevenir aqueles que agendaram atividades para o feriadão, o Dia Meriti apresenta a previsão do tempo para este fim de semana em São João de Meriti. Segundo o portal Climatempo, os próximos dias serão nublados, com chuva a qualquer hora.



Na sexta, dia 29 de outubro, a cidade deve registrar mínima de 19°C e máxima de 23°C, com pancadas de chuva à tarde e à noite. No sábado, 30, o dia será de sol com muitas nuvens, o que ocasionará em pancadas de chuva a qualquer hora.



No domingo (31), a cidade amanhece com tempo fechado e a probabilidade de chuva a qualquer momento é de 67%.



A Defesa Civil alerta para o volume de chuva que está sendo esperado para a próxima segunda-feira, dia 1. Com a probabilidade de 90% e tempo chuvoso durante o dia e à noite, a pasta solicita atenção redobrada para as pessoas que moram em áreas de risco.



No feriado de finados, 2 de novembro, o volume de chuva deve diminuir. A temperatura atingirá a casa dos 23º.

