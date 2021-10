O deputado Valdecy da Saúde homenageou profissionais da Polícia Civil e secretária de Meriti - Divulgação

Publicado 27/10/2021 18:47

Em reconhecimento pelo trabalho realizado e apresentado para a população, o deputado Valdecy da Saúde homenageou, nesta manhã, dia 27 de outubro, com Moção Honrosa da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) o delegado titular da 57ª DP de Nilópolis, José de Moraes Ferreira, e os inspetores: Valcleir de Oliveira Silva, Cezar Augustus Sebastião, Paulo César Domingos e Jorge de Oliveira.



Em Meriti, Valdecy juntamente com a presença do prefeito, Dr. João, também entregou o documento e homenageou a Secretária de Cultura, Turismo, Direitos Humanos e Igualdade Racial, Roberta Queiroz.



Valdecy destacou a importância do trabalho dos profissionais da Polícia Civil na sociedade: "Valorosos profissionais que prestam enorme serviço para todos os Fluminenses, com dedicação e retidão. Esta homenagem estendo a todos os policiais civis do nosso estado. Obrigado".



Prefeito Dr. João, Secretária de Cultura, Turismo, Direitos Humanos e Igualdade Racial, Roberta Queiroz, e Valdecy da Saúde Divulgação

Com o intuito de honrar um servidor, agente ou colaborador por seus serviços prestados, a Moção Honrosa reconhece a prestação de serviços ou dedicação de um agente em determinada atividade ou função.