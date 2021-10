Material apreendido pelo 21º BPM - Reprodução/ PM

Publicado 26/10/2021 15:27

Policiais Militares do 21° BPM, em São João de Meriti, prenderam dois indivíduos que estavam circulando na região do bairro São Mateus com uma submetralhadora. Com eles, os agentes ainda encontraram e apreenderam farto material entorpecente.



Segundo as informações, uma guarnição estava em patrulhamento pela rua Manoel Gama, no bairro São Mateus, quando suspeitaram das atitudes dos indivíduos.



Na abordagem, os criminosos tentaram fugir da equipe policial, mas não tiveram sucesso e foram capturados.



Ao todo, uma submetralhadora cal. 9mm com numeração suprimida, um carregador de sub metralhadora cal. 9mm, 27 munições cal. 9mm, 133 sacos contendo cocaína (665gr), 192 sacos contendo maconha (192gr) e 40 sacos de pedra de crack (40gr) foram apreendidos.



Por fim, todos os envolvidos procederam a 54ª DP, em Belford Roxo. As identidades dos presos não foram reveladas.



