O Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil funciona de portas abertas para crianças e adolescentes de até 18 anos de idade - Aline Peçanha e Débora Vitória

O Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil funciona de portas abertas para crianças e adolescentes de até 18 anos de idadeAline Peçanha e Débora Vitória

Publicado 25/10/2021 18:57

Cerca de 400 crianças e adolescentes serão beneficiados com o reinaugurado Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (CAPSij Maninho), localizado no bairro Jardim Meriti, em São João. O espaço está em um ambiente maior e com nova estrutura, mais moderna para receber jovens que precisam de atendimento direcionado a transtornos mentais graves e persistentes ou sofrimento psíquico grave, como psicose, depressão, uso de álcool, drogas, autismo, dentre outras doenças.



“A conquista de entregar esse espaço totalmente reformado é um marco na Saúde Mental, e eu agradeço o empenho de toda nossa equipe da Saúde e o investimento que o nosso governador Cláudio Castro vem fazendo no nosso município. A partir de agora, poderemos receber nossos pacientes em um espaço ainda mais confortável e adequado, tanto para nossos usuários, quanto para os pais e profissionais da unidade”, disse o prefeito, Dr. João Ferreira Neto.

Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (CAPSij Maninho), no bairro do Jardim Meriti Divulgação



Com o objetivo de reinserção social, O CAPSij conta com uma equipe multiprofissional composta por médicos, psicólogos, assistente social, enfermeiro, técnicos de enfermagem e farmacêuticos. A pasta explicou que os tratamentos são realizados por meio de um projeto terapêutico elaborado de modo individual, de acordo com as necessidades de cada paciente.



No tratamento, a equipe, junto aos familiares, aborda o que for necessário para que cada criança e adolescente tenha a chance de desenvolver suas potencialidades, diminuir suas dificuldades, promover sua autonomia, garantir direitos e conquistar qualidade de vida.

Com o objetivo de reinserção social, O CAPSij conta com uma equipe multiprofissional composta por médicos, psicólogos, assistente social, enfermeiro, técnicos de enfermagem e farmacêuticos. A pasta explicou que os tratamentos são realizados por meio de um projeto terapêutico elaborado de modo individual, de acordo com as necessidades de cada paciente.No tratamento, a equipe, junto aos familiares, aborda o que for necessário para que cada criança e adolescente tenha a chance de desenvolver suas potencialidades, diminuir suas dificuldades, promover sua autonomia, garantir direitos e conquistar qualidade de vida.

A Secretária de Saúde Marcia Lucas disse estar buscando evoluir ainda mais na Saúde Mental de São João Meriti: “No que depender da Secretaria de Saúde, o trabalho não vai parar por aqui, como já estamos fazendo através de cada ação voltada para a nossa população meritiense", afirmou.



Secretária de Saúde de São João de Meriti, Marcia Lucas Aline Peçanha e Débora Vitória

O Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil funciona de portas abertas para crianças e adolescentes de até 18 anos de idade, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h e está localizado na Avenida Presidente Lincoln, 126 - Jardim Meriti, em frente ao centro de imagens.