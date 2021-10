Participaram dos eventos o Prefeito Doutor João, o Deputado Estadual Valdecy da Saúde, o governador Claudio Castro, secretários de Estado, deputados federais e autoridades municipais - Divulgação

Prefeitura no seu Bairro, realizado no Morro Azul, e entregou o novo Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil e a reformada Escola Municipal Antônio Guedes, no bairro Trezentos. Participaram dos eventos o Prefeito Doutor João, o Deputado Estadual Valdecy da Saúde, o governador Claudio Castro, secretários de Estado, deputados federais e autoridades municipais.

Neste sábado (23), a Prefeitura de São João de Meriti , em parceria com o Governo do Estado, promoveu a terceira edição do programa, realizado no Morro Azul, e entregou o novoe a reformada, no bairro Trezentos.

“Com todas reinaugurações e novidades que estamos trazendo para a população meritiense, nos deparamos em um momento ímpar na história da Baixada Fluminense. A parceria com o governador sensível, atendendo todas as demandas necessárias, alcança todo o povo e os quatro cantos da Baixada”, disse o Deputado Estadual Valdecy da Saúde, um dos representantes de Meriti na Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

Atendendo, atualmente, cerca de 400 crianças e adolescentes, o Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (CAPSij Maninho), no bairro do Jardim Meriti, passou por três meses de obras. A nova unidade está em um ambiente maior e com nova estrutura para receber crianças e jovens de 0 a 18 anos de idade, que precisam de atendimento direcionado a transtornos mentais graves e persistentes ou sofrimento psíquico grave, como psicose, depressão, uso de álcool, drogas, autismo, dentre outras doenças.



"Estamos entregando um Capsi que já funcionava há 10 anos, mas que no governo do Dr. João, pode ser expandido e reinaugurado com novas instalações e atendendo mais pessoas. Queremos evoluir ainda mais na Saúde Mental de São João Meriti e no que depender da Secretaria de Saúde, o trabalho não vai parar por aqui", afirmou a Secretária de Saúde Marcia Lucas.



Segundo evento do dia, o Prefeitura no seu Bairro levou a Administração Pública ao bairro do Jardim Sumaré, com mais de 13 Secretarias envolvidas e diversos serviços oferecidos, como emissão de identidade, carteira de trabalho, isenção (casamento), 2ª via de certidão de nascimento, verificação de glicose, atendimento médico, solicitação de histórico escolar, vacinação antirrábica, dentre outras coisas.



Na tenda da Subsecretaria de Promoção e Bem-Estar Animal, mais de 540 atendimentos foram realizados, entre vacinação antirrábica, corte de unhas e limpeza de ouvido, orientações veterinárias e cadastros para vacinação antirrábica em casa.



Presente pela quarta vez na cidade, o governador Cláudio Castro assinou documentos e apresentou diversas obras e melhorias que serão entregues em breve: “A Baixada Fluminense merece todo esse investimento. Não adianta falar em desenvolvimento, e não investir na localidade mais populosa do estado. A Baixada Fluminense merece tudo isso e continuaremos apoiando essa população tão rica, como a de Meriti “, disse.



Encerrando as reinaugurações, a pasta entregou aos meritienses a nova Escola Municipal Antônio Guedes, localizada no bairro dos Trezentos. A unidade escolar beneficiará cerca de 370 alunos, da Educação Infantil ao Ensino Fundamental I.



“É sempre um imenso prazer estar na companhia do governador Claudio Castro e do deputado estadual Valdecy, que estão sempre ajudando o nosso município da melhor forma, trazendo melhorias a São João de Meriti. Seguimos em frente com muita fé e determinação”, finalizou o Prefeito de Meriti, Doutor João.