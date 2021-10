Os cadastrados receberão a Carteira do Artesanato e Artes Meritiense, além de benefícios - Divulgação

Publicado 22/10/2021 16:52 | Atualizado 22/10/2021 16:53

Artesãos, Artistas Plásticos e Produtores de Gastronomia Típica Brasileira de Meriti já podem se cadastrar no mapeamento cultural da Prefeitura de São João de Meriti, que tem o apoio da Secretaria de Cultura, Turismo, Direitos Humanos e Igualdade Racial. Com a ação, o público se beneficiará de melhorias nas políticas públicas do município. O cadastro deverá ser realizado até o dia 20 de novembro, através do seguinte link:

, que tem o apoio da Secretaria de Cultura, Turismo, Direitos Humanos e Igualdade Racial. Com a ação, o público se beneficiará de melhorias nas políticas públicas do município. O cadastro deverá ser realizado até o dia 20 de novembro, através do seguinte link: https://forms.gle/BkgZmNAy1aFqoXrJ8

Segundo a pasta, os novos cadastrados serão convidados e orientados a comparecer, em datas previamente agendadas, pela Coordenação do Programa do Artesanato e Artes Meritiense, para entrega de documentos que gerará a Carteira do Artesanato e Artes Meritiense.



Os inscritos deverão apresentar os seguintes documentos: cópias do RG, CPF e comprovante de residência em nome do participante, duas fotos 3×4 coloridas e fotos dos materiais produzidos, coloridas, no mínimo 2 (duas) e no máximo 4 (quatro) folhas A4, com 4 (quatro) fotos cada folha, podendo ser no máximo 4 folhas, totalizando 16 fotos, com as técnicas identificadas.



Em Meriti, o mapeamento de artesãos e artistas plásticos atende à Lei Federal de n° 13/180/2015 que reconhece a profissão do artesão e o Decreto Municipal de n° 6.193/2018, que criou o Programa de Artesanato e Artes Meritiense.