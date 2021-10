Em Meriti, terceira edição do programa Prefeitura no seu Bairro será realizada no Morro Azul, Jardim Sumaré - Divulgação

Em Meriti, terceira edição do programa Prefeitura no seu Bairro será realizada no Morro Azul, Jardim SumaréDivulgação

Publicado 21/10/2021 19:06

A terceira edição do programa Prefeitura no seu Bairro já tem data para acontecer. A grande ação social que levará a Administração Pública para mais perto da população aterrissa neste sábado (23), no bairro do Jardim Sumaré, mais precisamente no Morro Azul. Mais de 13 Secretarias estão envolvidas no evento.



Diversos serviços serão oferecidos, como emissão da carteira de trabalho, de identidade, isenção (casamento), 2ª via de certidão de nascimento, atendimento médico, verificação de glicose, solicitação de histórico escolar, vacinação antirrábica, dentre outras coisas.



A Prefeitura de São João de Meriti, em parceria com o Governo do Estado, também reinaugurará o Centro de Atenção Psicossocial Infantil, no Jardim Meriti, e a Escola Municipal Antônio Guedes, no bairro Trezentos.



No local, ruas foram pavimentadas e houve a reforma de uma praça. Toda a infraestrutura estará montada na Rua Lídice, no Jardim Sumaré, atendendo os moradores das 9h às 15h.

Leia também: Saúde de Meriti disponibiliza exame de mamografia sem pedido médico para mulheres de 50 a 69 anos