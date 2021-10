Subsecretária de Promoção e Bem-Estar Animal, Luciene Maria, e vereador Magrão - Beto Franzen

Publicado 20/10/2021 20:02

Ao longo do mês, o município de São João de Meriti, na Baixada fluminense, realizará o evento Outubro Rosa Pet, que oferta exames preventivos para cadelas e gatas. O protetor que se interessar pelo serviço deverá entrar em contato com o Petsapp, através do número (21) 99813-3737 e solicitar o agendamento.



Com vagas gratuitas e limitadas, os exames serão realizados pelo Dr.° Leonardo Bustamante, cirurgião da Clínica Veterinária Rio Vets, até o dia 29/10, de segunda a sexta-feira. A ação inédita no município já conta com 42 solicitações de agendamento.



Subsecretária de Promoção e Bem-Estar Animal, Luciene Maria falou, com orgulho, que é a primeira vez que São João tem um serviço como esse e finalizou falando que se sente muito honrada pela Prefeitura de São João de Meriti ter abraçar iniciativas como essa e de receber o apoio do Vereador Magrão Nobre, presidente da Comissão de Defesa dos Animais da Câmara.



A ação é promovida pela Prefeitura de São João de Meriti, com apoio da Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade e da Subsecretaria de Promoção e Bem-Estar Animal, em parceria com o Instituto Arca de São João.



Aos meritienses donos de Pets vale relembrar que durante todo o ano a Subsecretaria realiza diversas ações, tais como: vacinação antirrábica, cadastramento de protetores e de ONGs e averiguação de denúncias.



A cuidadora Dilceia Oliveira declarou: “Fiquei muito feliz de poder participar desse evento, juntamente com minha cadelinha Susi. Gostaria de agradecer ao Prefeito Dr° João e as autoridades envolvidas por promoverem e abraçarem a causa animal no município”.



