Secretaria de Saúde de Meriti disponibiliza exame de mamografia para mulheres de 50 a 69 anos, sem a necessidade de pedido médico - Beto Franzem

Secretaria de Saúde de Meriti disponibiliza exame de mamografia para mulheres de 50 a 69 anos, sem a necessidade de pedido médicoBeto Franzem

Publicado 19/10/2021 20:07

Em alusão ao Outubro Rosa e na busca de prevenir o câncer de mama, a Secretaria de Saúde de São João de Meriti está disponibilizando o exame de mamografia para mulheres de 50 a 69 anos, sem a necessidade de pedido médico.



Para ser atendida, a meritiense deve comparecer ao Centro de Regulação de Exames (Cemarc), na rua Valério Vilas Bôas, 11, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com identidade, CPF ou cartão do SUS.



A pasta reforça que para as mulheres que estão fora dessa faixa etária, o atendimento é realizado com um especialista, no Espaço Femina, que fica na dentro da Unidade de Saúde da Vila São João, na Rua Euclides da Cunha, s/nº – Vila São João.



Como médico, o Prefeito Dr. João destacou a importância da realização do exame de mamografia após os 40 anos de idade: “No início deste mês, entregamos para a população meritiense um novo mamógrafo, totalmente digital, que está em operação no Meriti Imagens. Estamos dando um grande presente para a população feminina meritiense. O exame de mamografia é importante não só em outubro, mas sim durante todo o ano”.