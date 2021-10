Na ação, os agentes apreenderam duas pistolas e grande quantidade de material entorpecente - Reprodução/ PM

Publicado 17/10/2021 10:17

Policiais Militares foram atacados a tiros por criminosos da comunidade do Amor, no Jardim íris, em Dois suspeitos foram baleados e socorridos ao Hospital Municipal de São João de Meriti, mas não resistiram e vieram a óbito. As identidades não foram divulgadas.

, no Jardim íris, em São João de Meriti , durante patrulhamento na região. Houve confronto.e socorridos ao Hospital Municipal de São João de Meriti, mas não resistiram e vieram a óbito. As identidades não foram divulgadas.

Segundo detalhes da operação, agentes do 21º BPM estavam em patrulhamento na Avenida Comendador Teles com a Rua Dr. Bruno quando iniciaram os disparos. A PM ainda ressalta que os criminosos tentaram fugir para a comunidade da Vila Ruth.



Na ação, os agentes apreenderam uma pistola com numeração suprimida, um carregador com nove munições, uma pistola PT 380 com numeração suprimida, um carregador com seis munições de calibre 380, 337 pinos de cocaína, 180 papelotes de maconha e 170 pedras de crack.



Por fim, a ocorrência foi encaminhada a DHBF.

