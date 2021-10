Bairro Coelho da Rocha recebe o Gabinete Itinerante Valdecy da Saúde - Divulgação

Bairro Coelho da Rocha recebe o Gabinete Itinerante Valdecy da SaúdeDivulgação

Publicado 16/10/2021 13:26 | Atualizado 16/10/2021 14:36

Valdecy da Saúde em mais uma edição do Gabinete Itinerante. A iniciativa tem o objetivo de apresentar as ações que o parlamentar tem realizado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), e também ouvir dos moradores as demandas de cada bairro.

Pela quarta vez, moradores de São João de Meriti , na Baixada Fluminense, tiveram a oportunidade de conversar diretamente com o deputado estadualem mais uma edição do. A iniciativa tem o objetivo de apresentar as ações que o parlamentar tem realizado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), e também ouvir dos moradores as demandas de cada bairro.

Nas últimas semanas, o Gabinete Itinerante passou pelos bairros do Parque Araruama, Jardim Metrópole e Centro, atendendo centenas de pessoas que puderam ver de perto os trabalhos do representante. Só nesta edição, em Coelho da Rocha, mais de 100 pessoas foram atendidas.



Valdecy contou que espera seguir ouvindo a população e apresentando seu trabalho em prol dos moradores:



"Venho lembrando que muitas pessoas não têm condições de ir até o meu gabinete na Alerj e, apesar de termos o gabinete avançado aqui na cidade, nos fazer presentes no bairro do morador facilita que ele possa acompanhar de perto as ações. O Gabinete Itinerante surge justamente para aproximar meu trabalho do povo", disse.

Quarta edição do Gabinete Itinerante Valdecy da Saúde Divulgação

De acordo com a equipe do deputado, o Gabinete Itinerante deve voltar ao município em breve para atender moradores de outros bairros.