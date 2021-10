A PM encontrou um revólver cal. 38 e quatro munições intactas - Reprodução/ PM

Publicado 14/10/2021 22:25

Policiais Militares do 21º BPM abordaram dois indivíduos suspeitos na Rua Gil de Queiroz, bairro Parque Analândia, em São João de Meriti . Na cintura de um deles,. Diante dos fatos, ambos foram encaminhados para a Delegacia Policial.De acordo com as informações, os suspeitos foram ouvidos na 54ª DP, em Belford Roxo, onde um ficou apreendido e o outro liberado.