Publicado 14/10/2021 19:48

São João de Meriti ganhou um novo mamógrafo totalmente digital e que beneficiará milhares de mulheres com exames de mamografia. O equipamento, de última geração, possui capacidade maior de atendimento, precisão nos exames e agilidade na entrega dos resultados. Segundo a pasta, a imagem é entregue imediatamente ao paciente e após 15 dias, ele retorna para buscar o laudo ou pode optar por recebê-lo via WhatsApp.

A previsão da equipe é de 25 mil mamografias até o final do ano e só durante outubro, a expectativa é atender 3 mil mulheres. O Prefeito, Dr. João, juntamente com a Secretária de Saúde, Marcia Lucas, informou que o equipamento realizará cerca de 100 exames diariamente e reforçou que a realização anual do exame de mamografia após os 40 anos é de suma importância, pois se o nódulo for descoberto ainda em fase inicial, tem maior chance de cura.



Nesta quinta-feira (14), foi realizado o primeiro exame no equipamento localizado no Centro de Imagens e Diagnósticos, no interior do Hospital Municipal Meriti (Abdon Gonçalves).



Maria Inês, 47 anos, foi a primeira paciente a utilizar o equipamento: “Não é a primeira vez que realizo esse procedimento, já faço há mais de seis anos, anteriormente meu exame foi realizado no Hospital da Mulher Heloneida Studart (HMHS), gostei muito da praticidade de poder realizar meu exame aqui no município e já sair daqui com as imagens impressas”, disse a meritiense que agradeceu a equipe.

