A PM apreendeu uma arma de fogo, um carregador de arma, munições, uma granada, rádio transmissor e farto matéria entorpecente - Divulgação

Publicado 13/10/2021 20:23

Policiais Militares do 20º BPM participaram de uma ação para impedir o roubo de um veículo no bairro de Éden, em São João de Meriti . Na fuga, os indivíduos perderam o controle do veículo e bateram em um muro.