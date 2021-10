Reprodução covid-19 - Reprodução/ Pixabay

Reprodução covid-19Reprodução/ Pixabay

Publicado 11/10/2021 21:24

16.354 casos positivos e 1.307 óbitos.

Em atualização do Boletim covid-19 nesta segunda-feira, dia 11, o município de São João de Meriti não contabilizou novos casos de coronavírus e nem mortes pela doença. De acordo com boletim da Secretaria Municipal de Saúde, Meriti tem, ao todo,

Ao todo, 15.033 meritienses já se recuperaram da doença. Quanto aos casos de pessoas em acompanhamento por covid-19, segundo o boletim, Meriti tem 1 e podem ser descartados 5251 casos.



Os bairros com maior número de casos registrados, até o momento, são: Vilar dos Teles, 257 casos, Centro, 228 casos e Coelho da Rocha com 143 casos. A maioria dos registros, 14.518, não teve sua localidade informada.

Em atualização do Painel Covid-19 no site da prefeitura, a pasta disponibilizou a taxa de ocupação de leitos de UTI no Hospital Municipal que atingiu 16,7%, nesta segunda (11).