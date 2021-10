Vacinação contra covid-19 em Meriti - Reprodução/ Internet

Vacinação contra covid-19 em Meriti Reprodução/ Internet

Publicado 08/10/2021 21:37 | Atualizado 08/10/2021 21:39

repescagem da vacinação contra a covid-19, exclusivo para os meritienses a partir dos 14 anos de idade que ainda não tomaram a primeira, segunda e terceira dose da vacina. O atendimento será realizada das 8h às 12h, em diversos pontos da cidade.

A Prefeitura de São João de Meriti promove, neste sábado, dia 9, a, exclusivo para os meritiensesque ainda não tomaram a primeira, segunda e terceira dose da vacina. O atendimento será realizada, em diversos pontos da cidade.

Em Meriti, para receber o imunizante, é necessário apresentar RG e CPF ou cartão do SUS. Até a última divulgação, 238.520 meritienses haviam sido imunizados com a primeira dose, e com a segunda, 118.356.



Confira os dois locais de vacinação em Meriti neste sábado (9):



- Tenda da Praça dos Três Poderes (70 anos ou mais)



- Paróquia Nossa Senhora da Glória - Rua Dinorá Silva, nº4 – Jardim Meriti (primeira dose em jovens sem deficiência)



No domingo (10), não haverá vacinação.

LEIA TAMBÉM: Hospital Municipal de Meriti registra menor taxa de ocupação na UTI covid desde o inicio da pandemia