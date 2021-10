Acompanhado do deputado estadual, Valdecy da Saúde, o prefeito da cidade, Dr. João Ferreira Neto, apresentou o plano ao Secretário de Estado das Cidades, Uruan Andrade - Divulgação

Publicado 07/10/2021 22:35

Na tarde desta quinta-feira (7), o Governo do Estado e a Prefeitura de São João de Meriti firmaram uma parceria para levar obras de infraestrutura ao município. Acompanhado do deputado estadual, Valdecy da Saúde, o prefeito da cidade, Dr. João Ferreira Neto, apresentou o plano ao Secretário de Estado das Cidades, Uruan Andrade, medida necessária para que a parceria fosse firmada.



O documento prevê drenagem, pavimentação, calçamento e sinalização viária de 67 ruas que vão abranger todo o bairro do Grande Rio e também áreas da Vila Jurandir e de Éden, contando com 69 milhões de reais em investimentos.



O encontro ocorreu no Departamento de Estradas e Rodagem (DER) e o plano apresentado representa um importante passo para o início das obras, que ainda não tem uma data definida, segundo o executivo. Estima-se que milhares de meritienses serão beneficiados com a intervenção.

O documento prevê drenagem, pavimentação, calçamento e sinalização viária de 67 ruas que vão abranger diversos bairros Divulgação



“Muito contente em ver mais uma parceria sendo feita em benefício da população. São obras que a região carece e que os moradores pedem há muito tempo” disse Valdecy da Saúde.



Em sua rede social, Dr. João falou sobre o encontro: "Novas ideias surgiram para melhorar a qualidade de vida da população. A batalha é diária, feita com fé e dedicação", disse o prefeito.

