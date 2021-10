Em agosto, Meriti foi uma das três cidades da Baixada com mais empregos gerados - Reprodução de internet

Em agosto, Meriti foi uma das três cidades da Baixada com mais empregos gerados Reprodução de internet

Publicado 07/10/2021 16:03

destaque na região da Baixada fluminense, a cidade de apresentou saldo positivo na geração de empregos no último mês, segundo a plataforma Retratos Regionais da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan). Em junho deste ano, o município havia conquistado a segunda colocação, além de ser o oitavo do Estado a gerar mais empregos naquele mês.

Mais uma vez sendo, a cidade de São João de Meriti , segundo a plataforma Retratos Regionais da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (). Em junho deste ano, o município havia conquistado a segunda colocação, além de ser o oitavo do Estado a gerar mais empregos naquele mês.

Estes números representam o resultado da chegada de instituições de grande porte que estão abrindo filiais na cidade, como as redes de supermercados DOM atacadista, Assai, Vianense, além de drogarias, que geram novas oportunidades de emprego para a população meritiense.



Conforme os últimos dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), em agosto o saldo positivo de empregos em Meriti foi de 212, perdendo apenas para Nova Iguaçu (905) e Queimados (246). Esse desempenho marca o sexto resultado positivo da região e é consideravelmente superior ao saldo registrado no último ano.



Setorialmente, no mês de agosto, o maior destaque foi o setor Industria. O setor de moveis (+66) e Construção (+56) também seguiram contratando.



“Estamos vendo o emprego formal no estado do Rio se recuperar de forma consistente e as contratações acelerarem nos últimos meses. A expectativa da Firjan é que, na próxima divulgação, a perda de vagas com carteira assinada da pandemia seja zerada. E não é algo pontual, neste ano foram criadas vagas em todos grandes setores e na grande maioria dos municípios fluminenses”, avalia o presidente em exercício da Firjan, Luiz Césio Caetano.

O prefeito de Meriti espera que, até o final do ano, pelo menos mais cinco mil vagas de trabalho sejam abertas.



LEIA TAMBÉM: Agentes Comunitários de Saúde são homenageados em Meriti